المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت أكثر من 70 فلسطينيا في رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل مجزرة ارتكبت قتلا جماعيا لنازحين فلسطينيين إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل قتلت أكثر من 70 فلسطينيا في رفح الفلسطينية وخلال اليومين التاليين لقرار العدل الدولية.

وتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار العدل الدولية من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.