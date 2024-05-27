الجيل الديمقراطي: مؤتمر رئيس الوزراء كاشف ويناقش قضايا المواطن المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:32 مساءً - تحدث ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء الذى تحدث عن الدعم الذى تقدمه الدولة والجهد الكبير الذى تبذله للحفاظ على المستويات الحالية للوقود، قائلا:" هذا المؤتمر يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى عندما دعا رئيس الوزراء إلى الحديث المباشر للناس عما تعانيه الدولة من مشكلات اقتصادية خاصة فى مجال دعم الطاقة ورغيف الخبز".

وأضاف ناجى الشهابى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء استجاب لتوجيهات الرئيس السيسى وطرح رؤية متكاملة عن قيام الحكومة بتقديم دعم للمواطن، خاصة فى المواد البترولية أو فى دعم رغيف الخبز بمبالغ كبيرة.

ولفت ناجى الشهابى إلى أن مؤتمر رئيس الوزراء كان كاشفا ويناقش قضايا المواطن المصري، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحاديث المباشرة التى يتحدث فيها رئيس الوزراء بالشرح والتوضيح تساعدنا نحن فى الحديث مع المواطنين وتكوين رأى عام للمواطن من خلال متابعته لهذه الحوارات.