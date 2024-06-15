أخبار مصرية

على الأكثر احتياجا بالقرى.. مؤسسات التحالف الوطني تستكمل توزيع لحوم الأضاحي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 05:26 مساءً - استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تواصل مؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي، جهودها في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وتعزيزا للتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المصري.

ed61a509-5f32-4ae3-b861-b83d66d08567

شباب التحالف الوطني 

 

وأكد التحالف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في إطار عيد الاضحى المبارك سوف يتم توزيع 50 ألف كيلو لحوم على المستحقين، وقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية و 56 جمعية قاعدية، بتوزيع 10 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز إبشواي وإطسا والفيوم وبندر الفيوم وسنورس وطامية بمحافظة الفيوم، وقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

ae64732a-1972-43f0-83dd-d0a809a62761

خلال توزيع لحوم الأضاحي 

 

 

وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من أعباء الأسر الفقيرة والمحتاجة، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم في هذه المناسبة الدينية الكريمة، و استفاد من هذه المبادرة 10 آلاف أسرة، أي ما يعادل 40 ألف فرد، وتم تنفيذها بفضل جهود 1000 متطوع من أعضاء الجمعيات الشريكة.

 

d58a52fe-06f3-43ff-bd2f-64c046b5a6ad

قيام شباب التحالف بتوزيع لحوم الأضاحي 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا