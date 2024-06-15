على الأكثر احتياجا بالقرى.. مؤسسات التحالف الوطني تستكمل توزيع لحوم الأضاحي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 05:26 مساءً - استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تواصل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، لإدخال البهجة والفرحة عليهم، وتعزيزا للتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المصري.

شباب التحالف الوطني

وأكد التحالف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في إطار عيد الاضحى المبارك سوف يتم توزيع 50 ألف كيلو لحوم على المستحقين، وقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية و 56 جمعية قاعدية، بتوزيع 10 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز إبشواي وإطسا والفيوم وبندر الفيوم وسنورس وطامية بمحافظة الفيوم، وقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

خلال توزيع لحوم الأضاحي

وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من أعباء الأسر الفقيرة والمحتاجة، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم في هذه المناسبة الدينية الكريمة، و استفاد من هذه المبادرة 10 آلاف أسرة، أي ما يعادل 40 ألف فرد، وتم تنفيذها بفضل جهود 1000 متطوع من أعضاء الجمعيات الشريكة.

قيام شباب التحالف بتوزيع لحوم الأضاحي