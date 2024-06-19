نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات عاجلة من الخطيب لمساندة أسرتي الفقيدتين من مشجعي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بتوجيه عدد من القرارات بشأن الفقيدتين مشجعتي المارد الأحمر اللتين وافتهما المنية مساء أمس الثلاثاء، عقب مباراة الفريق والاتحاد إثر حادث أليم.

حيث نشر النادي الأهلي قرارات الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي:

وجه محمود الخطيب والمتواجد في رحلة علاجية، باتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس الثلاثاء، وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت بملعب برج العرب.

تكليف خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة وفد النادي الأهلي والذي يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

يقوم مجلس الإدارة الأهلي في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين في مصابهما الجلل.

تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.