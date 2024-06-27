نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب غريب من رضا عبد العال لمجلس إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التمسك بموقفه بشأن تحقيق مطالبه في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الاعتذار عن عدم مواجهة النادي الأهلي.

وقد اعتذر نادي الزمالك عن مواجهة الأهلي في الجولة الماضية، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء 25 يونيو.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: "أطالب مجلس الزمالك بعدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الممتاز حال عدم تنفيذ مطالبه بالكامل في الفترة المقبلة".

وتابع: “أتمنى أن يحقق نادي الزمالك مطالبه في بطولة الدوري الممتاز والعودة للمشاركة في المباريات المقبلة من جديد”.