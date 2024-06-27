عاجل.. ترشيح اسم مفاجئ لتولي منصب مدير الكرة في الأهلي بدلًا من بيبو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن النادي الأهلي بدأ من الأن البحث عن مدير كرة جديد لتولي المهمة في الموسم المقبل خلفًا لمدير الكرة الحالي خالد بيبو.

متعب مرشح لمنصب مدير الكرة في الأهلي

وقال الإعلامي إسلام صادق: “رشح حسام غالي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي زميله السابق في الملاعب عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق لتولي منصب مدير الكرة في الموسم الجديد”.

وأضاف: “حسام غالي يرى أن متعب من أهم لاعبي الجيل الذهبي وصاحب شخصية قوية يستطيع التعامل مع نجوم القلعة الحمراء وفرض الانضباط على غرفة خلع الملابس من جديد”.

يذكر أن انتشرت بعض الأنباء في الفترة الماضية عن احتمالية رحيل خالد بيبو عن منصبه في الأهلي بنهاية الموسم الجاري.