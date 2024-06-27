نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها على أغاني أحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة نيكول سابا بعيد ميلادها على اغاني النجم أحمد سعد وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت نيكول سابا برفقة زوجها يوسف الخال وظلا يغنيان أغنية الملوك لأحمد سعد.

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نيكول سابا في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا جريئًا، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ملفتة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

والجدير بالذكر آخر أعمال نيكول سابا أغنية خلصت خلاص، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



وتعاونت نيكول في أغنية خلصت خلاص مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.