نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. حمزة نمرة يحيي أحدث حفلاته الغنائية في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان حمزة نمرة ،لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في ساحة الأمل بالمغرب، وذلك يوم 4 يوليو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان تيميتار.

ونشر "نمرة" البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا:" متحمس اشوفكم في مهرجان تيميتار يوم 4 يوليو في المغرب".



آخر أعمال حمزة نمرة

يذكر أن آخر أعمال الفنان حمزة نمرة أغنية" يا سفينة"، والتي احتلت المركز الثالث على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بنسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

تفاصيل أغنية "يا سفينة"

والأغنية من كلمات محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، توزيع، وميكساج كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفي أصلان، ناي وكولة محمد عاطف.

تتر مسلسل "سر إلهي"

والجدير بالذكر أن الفنان حمزة نمرة، قام بغناء تتر مسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "سر إلهي"

شارك في بطولة مسلسل "سر إلهي" عدد كبير من النجوم أبرزهم: روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.