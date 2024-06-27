نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم حرس الحدود يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في التأهل مرة أخرى إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق سبورتنج بهدفين مقابل هدف وحيد.

محمود ممدوح يتحدث عن تأهل حرس الحدود إلى الدوري الممتاز

وقال محمود ممدوح نجم فريق حرس الحدود؛ خلال تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "فرصة فريق سبورتنج في الدقائق الأخيرة من المباراة، أرعبتني جدا، وتخيلت أن مجهود عام كامل ممكن أن ينتهي في حال تم تسجيل هذه الفرصة".

وتابع: "ربنا كلل مجهودنا بالنجاح، وأحمد ربنا على ضياع فرصة سبورتنج الأخيرة، وكنا في أتم تركيزنا في هذا الموسم من أجل التأهل، وحرس الحدود سيكون في مكان آخر الموسم المقبل".

حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمود ممدوح

واستكمل لاعب حرس الحدود: "لم يحدث أي مفاوضات رسمية في الوقت الحالي بيني وبين الزمالك، ولكن هناك حديث فقط، منذ شهر يناير الماضي، وكان مع وكيل أعمالي فقط".

واختتم: "ليس لدي أي معلومة حول مفاوضات نادي الزمالك لضمي بشكل رسمي، في الفترة المقبلة، كان كل تركيزي مع فريق حرس الحدود".