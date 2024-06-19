نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 قرارات عاجلة من الخطيب تجاه مشجعتي الأهلي المتوفيتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، باتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح.

خطاب عاجل من الأهلي



وكانت نورهان ناصر ونرجس صالح وافتهما المنية، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.



وقرر الخطيب تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

كما أرسل الأهلي، خطابًا عاجلًا لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ومن المُقرر أن يقوم مجلس إدارة الأهلي في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل.

كما قام الخطيب بتكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.