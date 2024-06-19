نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي على رادار الرحيل عن الأهلي إلى هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية، عن مفاجاة قوية في مصير محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وارتبط الشناوي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة بعد التألق الكبير الذي ظهر به مؤخرًا ووصول عدد من العروض المختلفة إليه.

الوحدة يستهدف التعاقد مع الشناوي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية السعودية، فإن الشناوي على رادار الرحيل عن الأهلي في ظل اهتمام نادي الوحدة السعودي بالحصول على خدماته.

وتعاقد الأهلي مع الشناوي قادمًا من صفوف بتروجيت في صيف 2016 وتألق معه في الكثير من البطولات.

وقد سبق ووصل الشناوي عرضًا مميزًا من قبل نادي النصر السعودي ونادي ويجان الإنجليزي لكن حارس الأهلي رفض العرض وتمسك بالبقاء.

