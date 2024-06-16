عقد النية والتكبير بعد التسمية.. آداب وسنن الأضحية (صورة)

جدة - نرمين السيد - شراء الأضحية من سوق الإمام

سلطت قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، الضوء على آداب وسنن الأضحية، وذلك بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.





ويبدأ المسلم أداء الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. كما أنه من السنن عند أداء الأضحية، أن تكون عملية الذبح باليد اليمنى والذبح بآلة حادة، وعقد نية الذبح وعدم رؤية الأضحية للسكين، والتكبير بعد التسمية واستقبال القبلة.

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