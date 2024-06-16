المصريون يتوافدون على الشواطئ والمتنزهات هربا من الطقس الحار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، أن المصريين ينتقلون إلى المدن الساحلية في هذا التوقيت، هربا من الطقس الحار، والاستمتاع بجمال هذه المدن والشواطئ.





وقال حسام هزاع في تصريحاته عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن فترات العيد تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشواطئ والمتنزهات في المدن الساحلية. كما أكد، أن نسبة الإشغالات في الفنادق في عيد الأضحى تكاد تصل إلى نسبة 100%، والرغبة دائما هي الاستمتاع بشواطئ مصر المختلفة، سواء من دول عربية أو أجنبية.

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