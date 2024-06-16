محمد صلاح يقدم التهنئة للأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 11:34 صباحاً - حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى الأول على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

احتفل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، أمس بعيد ميلاده الـ 32، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.

نشر محمد صلاح عبر الصفحة الرسمية له على موقع " أكس ": كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا "

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالانجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى ارتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب فى مصر، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

تألق محمد صلاح كثيرا مع ليفربول المحطة الأهم فى مسيرته، وتمكن من الحصول على العديد البطولات الجماعية والفردية،إذ حصد على 8 ألقاب، وهي دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020، السوبر الأوروبي موسم 2019 - 2020، كأس العالم للأندية 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس الرابطة الإنجليزية 2022 وكأس الدرع الخيرية 2023، وكأس كاراباو 2024.