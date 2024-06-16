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كشف ملابسات واقعة انقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية بالجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 01:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إنقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية وأنه جارى البحث عن ثلاثة مفقودين.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكى ماركة سوزوكى "  تابعة لإحدى الشركات قيادة سائق بذات الشركة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافها وسقوطها بالترعة المُشار إليها وتمكنت القوات من إنتشال السيارة وتبين وفاة قائدها، كما تبين عدم وجود أى مستقلين برفقته حال وقوع الحادث.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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