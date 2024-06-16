توافد الزوار على حدائق الرى المطورة بالقناطر الخيرية في أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - توافد الزوار على حدائق الرى المطورة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن بدء توافد الزوار على حدائق الرى المطورة بالقناطر الخيرية صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وكانت وزارة الري انتهت من جاهزية حدائق الري بالقناطر الخيرية لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024. وكان الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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