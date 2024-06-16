كيف استعدت وزارة التضامن لعيد الأضحى؟

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعزيز استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، مع تعزيز التواصل المباشر مع غرف العمليات المركزية في المحافظات على مدار الساعة لمتابعة التطورات والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تنشأ.





ووجهت القباج بتكثيف فرق الطوارئ والإغاثة في جميع المحافظات، مع التأكيد على جاهزية المخازن للتعامل مع أية طارئة، والتنسيق الفعال مع الجهات المحلية. كما رفعت درجة الاستعداد في الهلال الأحمر المصري، وطلبت تعزيز الفرق المدربة للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

كما تابع فريق التدخل السريع بالوزارة استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمختلف الحالات الاجتماعية والإنسانية على الخطوط الساخنة المخصصة، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية وحالات الإدمان.

أيضًا، قدمت الوزارة هدايا وعيديات لأكثر من 8 آلاف شخص من مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر البلاد، وشددت على ضرورة حضور مديريات التضامن الاجتماعي خلال أيام العيد لمشاركة المسنين فرحة العيد داخل الدور.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التضامن استمرارية عمل الخدمات الطبية والإرشادية لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد، بتقديم المشورة والعلاج بشكل مجاني وبسرية تامة، مع توفير الدعم والمتابعة للأسر المتأثرة بمشكلات الإدمان.

وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من جهود الوزارة لضمان استجابة فعالة وسريعة للمواطنين في أوقات الأزمات والاحتفالات الدينية المهمة كعيد الأضحى.