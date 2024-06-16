- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - صلاة عيد الأضحى
ووجهت القباج بتكثيف فرق الطوارئ والإغاثة في جميع المحافظات، مع التأكيد على جاهزية المخازن للتعامل مع أية طارئة، والتنسيق الفعال مع الجهات المحلية. كما رفعت درجة الاستعداد في الهلال الأحمر المصري، وطلبت تعزيز الفرق المدربة للتدخل السريع في حالات الطوارئ.
كما تابع فريق التدخل السريع بالوزارة استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمختلف الحالات الاجتماعية والإنسانية على الخطوط الساخنة المخصصة، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية وحالات الإدمان.
أيضًا، قدمت الوزارة هدايا وعيديات لأكثر من 8 آلاف شخص من مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر البلاد، وشددت على ضرورة حضور مديريات التضامن الاجتماعي خلال أيام العيد لمشاركة المسنين فرحة العيد داخل الدور.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التضامن استمرارية عمل الخدمات الطبية والإرشادية لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد، بتقديم المشورة والعلاج بشكل مجاني وبسرية تامة، مع توفير الدعم والمتابعة للأسر المتأثرة بمشكلات الإدمان.
وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من جهود الوزارة لضمان استجابة فعالة وسريعة للمواطنين في أوقات الأزمات والاحتفالات الدينية المهمة كعيد الأضحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف استعدت وزارة التضامن لعيد الأضحى؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.