مصايف الإسكندرية: 60% نسبة إشغال الشواطئ في أول أيام العيد

وأشارت الإدارة في بيان، اليوم، إلى أن مفتشيها شنوا حملات مكبرة على مختلف شواطئ القطاعين الغربي والشرقي، للرقابة على الشواطئ، وتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام بها وتوفير كل سبل الراحة والأمان للرواد على كل الشواطئ.
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى المذكورة على صفحتها على "فيس بوك" أو عبر موقعها الإلكتروني.
وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة للعمل على حل وإزالة أي معوقات على مستوى جميع شواطئ الإسكندرية فور حدوثها طوال إجازة عيد الأضحى واستمرارا طوال فصل الصيف.
وذكرت الإدارة، أنه تم توزيع كل مفتشي الإدارة على طول الشريط الساحلي الكورنيش بقطاعيه الشرقي والغربي للتواجد على الشواطئ وبين المصطافين لأحكام السيطرة والرقابة على عمال الشواطئ ومنع أي أعمال بلطجة وفرض إتاوات واتخاذ كل الإجراءات الفورية فى حالة حدوث أى مخالفة.
كما تم تشكيل غرفة عمليات من باقي موظفي الإدارة للانتشار على كل وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الإدارة الرسمية وموقع الإدارة لاستقبال كل الشكاوى من الرواد خلال أيام عيد الأضحى المبارك وإبلاغها المفتش المختص بمكان حدوثها للعمل علي حلها فورا.
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