القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدمر صالة المغادرة بالجانب الفلسطيني من معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 11:26 صباحاً - قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، يحرق ويدمر صالة المغادرة فى الجانب الفلسطيني من معبر رفح البرى، كما أن قوات الاحتلال يطلق النار بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة، ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، إن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وأكدت على أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.