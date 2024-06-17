الأونروا: حرب صامتة تجرى بالضفة الغربية والأعمال العسكرية مستمرة في رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 01:33 مساءً - قال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا، إن هناك حربا صامتة تجري في الضفة الغربية، وكان من الممكن أن تكون أكثر تركيزا لولا الحرب في قطاع غزة، وأن الأعمال العسكرية لا تزال مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب غزة ولا تغيير من الناحية العملياتية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

وأضاف مفوض أونروا، تعليقا على إعلان إسرائيل هدنة تكتيكية في جنوب غزة، لم يتغير شيء من الناحية العملياتية، وأن الوكالة لديها ما يكفي من التمويل حتى شهر يوليو المقبل والأمر غير معروف بعد ذلك.