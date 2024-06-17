الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 03:32 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له غادروا جدة اليوم، بعد أداء مناسك الحج. وكان في وداع الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر