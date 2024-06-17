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جدة - نرمين السيد - الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
وفي هذا الإطار، اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.
كما شدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.
وقد شدد الدكتور رضا حجازي أيضا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلا عن مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص علي عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.
كما وجه الدكتور رضا حجازي بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التعليم» تستعد لاستئناف امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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