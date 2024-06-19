هل قراءة القرآن الأفضل عند زيارة القبور أم الدعاء؟ (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - برنامج فتاوى الناس على قناة الناس الفضائية
وقال أحد علماء دار الإفتاء، على قناة الناس الفضائية، أن قراءة القرآن الكريم تعد رحمة للميت، وأن الدعاء يفرح به الميت أيضًا.
ولفت إلى أنه إذا قرأ المسلم القرآن ووهب ثوابه إلى الميت؛ فهذا ثواب يصل إلى الميت، وغذا دعا المسلم للميت فإنه بمثابة من قدم هدية إلى الميت.. كل هذا؛ سواء قراءة القرآن، أو الدعاء يهدى ثوابه إلى الميت، ولا بأس بهما.
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وكانت دار الإفتاء المصرية قد كشفت عن حكم سماع الموتى صوت من يزورهم، أو يسلِّم عليهم وشعورهم به.
وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "مِن المقرَّر أنَّ الإنسان إذا مات، فإنَّ موته ليس فناءً محضًا، أو عدَمًا لا حياة فيه؛ بل هو انتقال من حياةٍ إلى حياة؛ فالميت له إدراك بما حوله يشعر بمَن يزوره، ويردُّ عليه السلام إذا سلَّم عليه".
وأضافت: "هذا ثابت في نصوص الشريعة، وثبت عن النبيِّ الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، في أحاديث متعدِّدة؛ منها حديث عَرْض الأعمال على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لنا صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: "حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُحْدِثُونَ وَيَحْدُثُ لَكُمْ. وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ: فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ". رواه البزار في "مسنده"، وصححه جمع غفير من الحفَّاظ؛ كالإمام النووي والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه؛ لأجل هذا المعنى، شُرع تلقين الميت؛ ولولا أنه يسمع التلقين، وينتفع به لَمَا شُرِعَ ذلك.
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