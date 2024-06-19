وزارة الصحة تخصص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 11:26 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان أنها خصصت أرقام للحجاج للتواصل مع فرق البعثة الطبية أثناء أداء مناسك الحج حيث يحصل الحاج على الخدمة مجانا .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات فى مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق ( أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد)، و3 عيادات فى شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين ).