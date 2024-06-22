حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في 3 مديريات أمن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو) بحوزة (5 متهمين لعدد "3 منهم معلومات جنائية).

ضبط (2 قطعة سلاح نارى "فرد محلى").

تنفيذ عدد (1225) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (12,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – 300 قرص مخدر).. وكذا (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (متهمان).

ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.