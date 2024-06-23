ظهرت الآن.. رابط نتيجة مسابقة وظائف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة

جدة - نرمين السيد - التنظيم والإدارة

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، رابط للاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف مهندس ثالث (مساحة - مدني - شبكات - عمارة) بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.





ويأتي ذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعلامات: https://jobs.caoa.gov.eg وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، والتي أعلن عنها الجهاز في 17 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير.

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