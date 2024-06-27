نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة الأزهري يوضح حقيقة بوست نسب له عن قطع الكهرباء أنه تذكرة بعذاب القبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مكذوبة على لساني تداولها البعض نصها " أسامة الأزهري: قطع الكهرباء حكمة وعبرة.. وتذكرة بعذاب القبر لمن يتفكرون".. تلك الشائعة كاذبة، شكلا ومضمونا.

وأؤكد أنني لم أدل بأي تصريحات في هذا السياق، وأن التصريحات المفبركة والصور المزيفة مسلسل لا يتوقف.

وأحيط حضراتكم علمًا بأن كل ما أقوم به من أنشطة أو غيره يتم نشره عبر صفحتي الرسمية، ولم تصدر مني أي بيانات أو تعليقات حول هذا الأمر.

وأدعو الله تعالى لكل أهلنا الكرام في كافة ربوع الوطن أن يفرج الله عنا وعنهم هذه الأزمة وأن يجعل لنا جميعا كمصريين من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم احفظ مصر بحفظك الجميل، وابسط فيها بساط الخير والرخاء والفرج العاجل القريب، ووسع أرازقهم، وأسعد قلوبهم، واجعل مصر وأبنائها الكرام جميعا في حفظك المتين وحصنك الحصين.