فصائل فلسطينية: فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية وأسقطنا جنود الاحتلال شرق الشجاعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 02:30 مساءً - أعلنت فصائل فلسطينية تفجيرهم آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وإسقاطهم جنود الاحتلال قتلى وجرحى شرق الشجاعية بمدينة غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.