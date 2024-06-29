جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك يمثل أولى الخطوات التنفيذ لمسار ترفيع العلاقات ويعكس التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.



وأضاف السيسي، خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور، على رأسها محور الاستثمار والتزم الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما فيها التجارة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتحول الرقمي والأمن المائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى القطاعات التي من المقدر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بـ5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار تقدر بـ1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسي: الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.