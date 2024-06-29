نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... مصدر مطلع للفجر التغيير الحكومي يشمل 18 إلى 20 وزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة المصرية تستعد لإجراء تغيير موسع يشمل من 18 إلى 20 وزارة، مع التركيز بشكل خاص على الوزارات الخدمية. هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء الوزارات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعكف حاليًا على دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات، إضافة إلى توسيع دائرة الاختيار للمرشحين المناسبين لتولي المناصب الوزارية. وقد عقد مدبولي أكثر من 65 لقاءً خلال الأسابيع الماضية لضمان اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق أهدافها.

وأكدت المصادر أن التعديل الحكومي يتم في إطار من السرية التامة، وأن جميع التكهنات والمعلومات المتداولة حول هذا الموضوع غير صحيحة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد قريبًا، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.