نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يكشف أسباب صعوبة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أسباب صعوبة امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت هذه الشكاوى فإن الصعوبات في الامتحان يمكن عزوها إلى عدة أسباب:

- أسئلة الامتحان جديدة تماما ومن ثم لا أحد على وجه الأرض يستطيع تحديد ما إذا كانت سهلة أو صعبة وسيتبين ذلك بعد التصحيح والذي قد يكشف عن صعوبة بعض الأسئلة، وهذه الخطوة يعنى تجريب الامتحان لأول مرة؛ بينما كان الأمثل هو إجراء هذه الخطوة في امتحانات سابقة وحساب مستويات سهولة وصعوبة كل سؤال ثم نأتى باسئلة مكافئة للأسئلة متوسطة الصعوبة فقط.

- تكليف واضعي الأسئلة بوضع أسئلة مرتفعة المستوى يجعلهم يتفنون في صياغتها وفقا لمستواهم وليس مستوى الطالب.

- إذا فرضنا أنه يتم سحب هذه الأسئلة من بنك الأسئلة من فئة الأسئلة المميزة فإن هناك عشرات الأسئلة المماثلة من الأسئلة المميزة والتى تتفاوت في صعوبتها وقد يكون الاختيار وقع فقط على الأسئلة الأصعب.

- أى امتحان لا بد أن يكون مبني على ما يسمى بجدول المواصفات والذى يضمن توزيع الأسئلة بشكل متوازن على جميع موضوعات المنهج وجميع مستويات الأهداف بشكل متوازن؛ فهل تم ذلك؟ مع وجود شكاوى بأن الكثير من الأسئلة جاءت من احد الفصول، وجاءت معظم الأسئلة تقيس مستويات عليا فقط؟.

- وضع الاسئلة وصياغتها علم له شروط معينة وتدريب وخبرة لا يتوافر في الغالب إلا لدى المتخصصون ووضع أى سؤال بصياغة غير دقيقة قد يجعل الطالب يجيب بشكل خاطىء.

- وجود أى خطأ في أى سؤال يقتضي حذف هذا السؤال وتوزيع درجته سواء كان هذا الخطأ في رقم أو في صياغة وهو ما حدث اليوم.

-لا بد أن يعى الجميع أن الهدف من الامتحان هو الكشف مستويات الطلاب المختلفة وليس تحديهم.



وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (516918) طالب وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالي عدد (192596) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

واشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 بالشعبة العلمية من صعوبه امتحان الفيزياء، واجمع الطلاب بأنه امتحان تعجيزي وغير مباشر.