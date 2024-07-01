نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، في بيانها حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء في البلاد.

سيسود طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار على معظم أنحاء البلاد، مع تجاوز درجات الحرارة المحسوسة حاجز الـ40 درجة في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

1. القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة:

- العظمى: بين 37 و38 درجة مئوية في الظل.

2. المناطق الساحلية:

- العظمى: من 32 إلى 33 درجة مئوية.

3. المناطق الجنوبية:

- العظمى: بين 39 إلى 42 درجة مئوية.

حالة الرياح والأجواء المتوقعة

- من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء.

- ستكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على معظم الأنحاء، ومائلة للحرارة رطبة ليلًا في معظم مناطق البلاد.

- على السواحل الشمالية، يتوقع طقس معتدل رطب.