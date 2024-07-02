نجاحات وخبرات في رحلة سامح الحنفي وزير الطيران الجديد

كشفت مصادر في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، تولي الطيار سامح الحفني حقيبة وزارة الطيران المدني في الحكومة الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي.





تولى سامح الحفني العديد من المناصب على مدار مسيرته، ومن بينها 3 مناصب هامة وهي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس أكاديمية علوم الطيران، ورئيس سلطة الطيران المدني.

تواجد الحفني في منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بقرار صدر في أوائل مارس 2014 من الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني في ذلك الوقت، وتولى كذلك منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وكانت خطوة توليه منصب رئيس سلطة الطيران المدني في عهد وزير الطيران الأسبق الفريق أحمد شفيق، وحققت الشرقة القابضة لمصر للطيران في فترة رئاسته نجاحات في تقليص حجم الخسائر خلال العام المالي 2014-2015 إلى نحو 560 مليون جنيه، مقارنة بـ203 مليار جنيه في العالم المالي السابق لهذا التاريخ.

وحققت شركة مصر للطيران تحت رئاسة الطيار سامح الحنفي فائض أرباح خلال شهر يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه، مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وافتتح الحفني خلال فترة رئاسته للشركة متحف "مصر للطيران"، والذي يضم صور العديد من المناسبات المختلفة للشركة، وصورًا تاريخية لأبرز الشخصيات في تاريخ الطيران المدني والشركة، إلى جانب المشاهير والقادة والزعماء من الذين فضلوا السفر على متن طائرات مصر للطيران.

وتولى الطيار سامح الحفني مؤخرًا منصب مندوب مصر الدائم وعضو بمجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو".