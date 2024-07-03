الأزهري: نعمل على أن تتحول المساجد إلى منابر للأمان والطمأنينة

جدة - نرمين السيد - أسامة الأزهرى

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة إلى أئمة وخطباء وعلماء وزارة الأوقاف، والعاملين فيها.





وقال في تصريحات لـ إكسترا نيوز، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للأوقاف في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي: "نعمل سويا، على تحقيق كل ما هو جميل ومنير وراقي على أن تتحول المساجد وبيوت الله إلى منابر للأمان والطمأنينة والعمل والعلم، وتحقيق مقاصد الشريعة، إلى حفظ هذه الوطن، وتقديم الخطاب الديني الرشيد". وأضاف موجها كلامه للمصريين: "أعد الجميع على تمتلئ مسامعهم بكل ما هو منير من المساجد".

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