جبران: التركيز على تدريب العمالة الفنية وحصر غير المنتظمة ضمن أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - وزير العمل محمد جبران

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة ،موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.





جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة. وأوضح "جبران" خلال هذا اللقاء الذي إنعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والإستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها. وقال "جبران"، إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة.

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