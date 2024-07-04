التحالف الوطني.. «كتف في كتف» مع الدولة للارتقاء بحياة المواطن (فيديو)

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ تدشينه فى 28 من فبراير عام 2022، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلان عن 2022 عاما للمجتمع المدني، جهوده في العمل على الارتقاء بحياة المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، تأكيدا على شعار "الحياة الكريمة" الذي أطلقته القيادة السياسية.





مكونات التحالف الوطني

يتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة.

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، سعي التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة دليل دامغ على أن هذه التجربة تجربة وطنية وتريد تجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر، وبالنظر لوجود الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كمظلة للجمعيات الأهلية بحكم الدستور والقانون، هذا لم يتعارض من تشكيل التحالف وذلك لأن التحالف يستهدف جميع الكيانات التنموية التي تعمل في مجال العمل الأهلي وتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين.

ولذلك يضم جامعة القاهرة بكل مستشفياتها، بيت الزكاة والصدقات المصري، وهذه كيانات بحكم القانون لا يمكن أن تدخل تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لذا كان وجود التحالف بشكله الحالي ضرورة ملحة وبالأخص في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم ومن ضمنه مصر.

مبادرات وقوافل خيرية:



كتف في كتف

تعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، يتم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوزع على الأسر المستحقة، وهى مبادرة رئاسية لدعم 25 مليون مواطن، أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم العمل الخيرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتعد قطار خير جديد، سيجوب محافظات مصر، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء، لتأمين الغذاء مع دخول شهر رمضان الكريم، وتوقيت المبادرة وانطلاقها قبل الشهر العظيم، ما يؤكد دعم القيادة السياسية للأسر الأولى بالرعاية، التى هى على رأس أولويات الرئيس السيسى، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة "كتف فى كتف" بمشاركة نحو 300 ألف متطوع ومتطوعة فى مختلف المحافظات، وانطلق الحدث يوم الجمعة 17 مارس 2023 فى استاد القاهرة الدولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة الآلاف من جميع فئات المصريين، ومئات الآلاف من المتطوعين لتقديم الدعم للأسر البسيطة، ولنقل صورة الترابط والتضامن بين كل طبقات وطوائف المجتمع المصرى.

ولم تكتف المبادرة بتوزيع كراتين المواد الغذائية فقط، ولكنها تشمل أيضا إنشاء مطابخ فى جميع المحافظات، التى تتولى توفير وجبات ساخنة للمواطنين يتم توزيعها عليهم كوجبات إفطار طوال الشهر الكريم.



مبادرات فرعية

كما أطلق التحالف عدة مبادرات مثل "مراكب الرزق"، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثا، مبادرة "إعادة إعمار المنازل"، ومن خلالها تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج، مبادرة "فرح قلبى"، ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى مراكز مغاغة، أبو قرقاص، بنى مزار في المنيا.

بالإضافة إلى مبادرة "فرح قلبى"، ومبادرة "المولد النبوى الشريف"، ومن خلالها صرفت 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة

بالإضافة إلى مبادرة "ازرع" ومن خلالها تمت تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو 150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة (قمح/فول صويا) نوفمبر 2023 فى محافظات: القليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط.

وتسعى المبادرة للوصول فى المرحلة الأولى لمحصول القمح لزيادة الإنتاجية من 18 إردبا للفدان إلى 22 إردبا للفدان الواحد بإجمالى 3.3 مليون إردب لمساحة 150 ألف فدان المستهدف.



قوافل ستر وعافية

تهدف قوافل ستر وعافية إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

وتهتم قوافل ستر وعافية بتمويل بعض المشروعات من خلال إقامة مشروعات وتقديم المساعدة لصغار الفلاحين.

وتمثل مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بللورة للشراكة التى خطتها الدولة المصرية بين مؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.

إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر

وكشفت دراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحالف تمكن من تحقيق طفرة حضارية فى المحافظات المصرية المختلفة، من خلال توفير العديد من الخدمات، التى لم تكن متوافرة فى وقت سابق بتلك المناطق، وأبرز الخطوات التى قام بها التحالف هى تأسيس قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

وأوضحت الدراسة، أن التحالف الوطنى عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى، فضلا عن الدخول فى مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق، يضمن التكامل فى تقديم الخدمة والحرص على ألا تكون الخدمات المقدمة للمواطن مكررة، حيث تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك من أجل مساعدة 30 مليون مواطن، فيما يصل متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد إلى 400 جنيه، أما متوسط الخدمات المقدمة للأسرة فتصل إلى 2000 جنيه مصرى، مما يؤكد وجود حوكمة على إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.

وأكدت الدراسة، أن التحالف الوطنى قدم الدعم لـ25 مليون مواطن بـ مساعدات غذائية، وفى إطار الرعاية الصحية، فقد استقبل التحالف 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لمؤسساته المختلفة إلى جانب توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك فى إطار التمكين الاقتصادي.

كما أطلق مبادرة ازرع لتحسين أحوال صغار الفلاحين، وإطلاق قوافل ستر وعافية التي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والتحرك السريع وقت الأزمات والتنسيق المشترك مع الحكومة في جميع ملفات التنمية الشاملة ودمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف.

دعم صحي واقتصادي واجتماعي

ويقدم التحالف العديد من الخدمات الطبية المختلفة ذات جودة عاية للأهالي، من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة بالمناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، كما أن له دور مهم في توفير خدمات التمكين الاقتصادي، حيث يعمل على خلق العديد من فرص العمل غير التقليدية للمرأة وذوي الهمم.

وضمن خطة الحماية الاجتماعية، وتتنوع مساعدات التحالف الوطني في القطاع الاقتصادي بين تقديم الدعم النقدي وتوفير فرص العمل، وتوفير رعايات صحية والاهتمام بالجانب التوعوي للمواطن وغيره.

جهود أعضاء التحالف في دعم التنمية

ونظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع محافظة المنوفية احتفالية كبرى شهدت تسليم 90 مشروع تنموى و15 كشك على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق.

كما شملت جهود جمعية الأورمان الخيرية إحدى كيانات التحالف في بني سويف، تسليم أهالى قرى أطواب وكفر أبجيج بمركز الواسطى وقرية بنى عدى بمركز ناصر 131 منزلًا بعد إعادة تأهيلها.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق فى شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.