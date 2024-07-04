رئيس الوزراء: استحداث وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف وتعظيم الصادرات المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 02:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو.

وتابع أن أهم شئ فى التشكيل الحكومى هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفى، والفريق كامل الوزير لما له من كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الاولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف، ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.

وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة.

وتابع فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.