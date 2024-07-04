نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للتدريب" تحتفي بذكرى 30 يونيو بـ"بودكاست" عن التنمية البشرية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، حلقة مميزة من بودكاست «NTA Podcast» بعنوان «بناء الإنسان المصري»، تناولت مسيرة التنمية البشرية في مصر على مدار العقد الماضي، احتفاء بذكرى 30 يونيو.

واستضاف البودكاست الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتدريب وعدد من خريجيها، للحديث عن دور الأكاديمية في تعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية، إضافة إلى مشاركة الضيوف لتجاربهم خلال مشوارهم داخل الأكاديمية وأوجه الاستفادة مما تعلموه.

وشاركت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كضيف أساسي في وجود مجموعة من خريجي الأكاديمية وكوادرها القيادية المميزة، حيث أوضحت أنّ الأكاديمية هي الوظيفة الحلم التي جعلتها تحدث التغيير الذي كانت تحلم به طوال عمرها، كما أكدت رفضها لفكرة أن تكون الأكاديمية بابا للتوظيف، لأن ذلك من شأنه التقليل من قيمة المجهود الوطني الذي تبذله الدولة تجاه ملف الشباب، وأنّ الالتحاق بالأكاديمية هو بداية رحلة التغيير للأفضل.

واستكملت دكتور رشا، حديثها عن أهمية العنصر البشري، قائلة: «كنت أرى دائمًا أنّ المعرفة والعلم والتدريب والتمكين للكوادر البشرية التي تمثل رأس المال البشري هو استثمار ناجح لثروة غير ناضبة، ولذلك في أوقات كثيرة خلال مساري المهني، عندما كان يتوجب عليا الاختيار بين مؤسسة تساعدني على تحقيق رغبتي أو مؤسسة هادفة للربح أكثر، كنت أختار المؤسسة التي تساعدني على التغيير».

وتابعت: «نعمل في الأكاديمية من أجل تقديم الجديد بشكل مستمر، لا يوجد الكثير من الدول التي تمتلك الجرأة لاتخاذ قرارات مثل التي اتخذتها القيادة السياسية نحو تأهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإطلاق عام 2016 عامًا للشباب، بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب.

وتحدثت راغب، عن شعار الأكاديمية وهي «المشروع القومي لبناء الإنسان» و«نعيد صياغة المستقبل»، فمنذ عام 2014 أصبح لدينا جمهورية جديدة وقيادة جديدة وطموحة، تواجه تحديات كبيرة وعظيمة، وكان من ضمنها بناء الإنسان والتي تعتبر رحلة وتحدٍ صعب وممتع في الوقت ذاته، خاضتها الأكاديمية واستطاعت فيها أن تكون المشروع القومي المصري لبناء الإنسان.

واختتمت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حديثها أنّ 30 يونيو و3 يوليو 2013 شهدت مدى وعي الشعب المصري ولم تكن مجرد تذمر على الأوضاع آنذاك. فالشعب المصري منذ عهد المصريين القدماء يعتز بثقافته وأرضه، وهو ما يظهر جاليًا في التضحيات الجيش المصري خاصة بدايًة من عام 2012.

وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب مارس الماضي البودكاست المصور، لتعظيم الاستفادة من الكوادر المتميزة من خريجيها في المجالات المختلفة، حيث يقدم حلقات متنوعة تناقش موضوعات مهمة في مجالات إدارة الأعمال، والمهارات الشخصية، والقيادة، وريادة الأعمال، إضافة إلى أهم القضايا والموضوعات التي تهم الشارع المصري سواء سياسًا أو أدبيًا أو اجتماعيًا واقتصاديًا.

ويتميز البودكاست بمحتوى غني ومتنوع يلبي احتياجات مختلف الفئات، من المبتدئين إلى الخبراء، وضيوف مميزون من خبراء بارزين في مجالاتهم لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع المستمعين، وأيضًا سهولة الاستماع إلى حلقات المدونة في أي وقت وفي أي مكان، على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو أي جهاز آخر، ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات بين المهتمين بمجالات التطوير والتدريب والمجالات الأخرى.