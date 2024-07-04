نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر: "البصال" نائب الوزير للتعليم الفني و"ضاهر" للتطوير التكنولوجي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مهام النواب الجدد لوزير التربية الوتعليم بالحكومة الجديدة الدكتور محمد بعد اللطيف سيكون مهامهم كالأتي:

اولا: اختيار الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في التشكيل الوزاري الجديد، سيكون للتعليم الفني خلفا لدكتور محمد مجاهد الذي وافته المنية فى شهر رمضان الماضي.

ثانيا: تجديد الثقه فى الدكتور أحمد ضاهر اليمين الدستورية نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتطوير التكنولوجي، وذلك للمرة الثالثة بوزارة التربية والتعليم بعد عمله نائبا للوزيرين طارق شوقى ورضا حجازى بنفس المنصب منذ عام 2019

وتوقع المصدر أن يستمر ضاهر فى نفس مهامه نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي، وخاصة بعد الاهتمام الكبير فى ادخال التكنولوجيا بمجال التعليم.