الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة في احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446 هــ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة يوم السبت 6 يوليو 2024م، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته لحضور الاحتفال، وفقا لبيان وزارة الأوقاف اليوم.





وهنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله عز وجل أن يجعله عامًا مباركًا حافلًا بالخير، وأن يبسط الله فيه الرخاء والسداد والحفظ على وطننا العظيم، وأن يجعله الله مفتاح سرور وأمان وهمة لكل أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها. وأناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هــ كل في محافظته.

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