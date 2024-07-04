انطلاق الدورة الثانية من الرخصة الأفريقية A للمدربين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – بدأت اليوم الخميس الدورة الثانية التدريبية للرخصة الأفريقية A تحت رعاية الاتحاد المصرى لكرة القدم و إشراف الاتحاد الافريقي الكاف ..وذلك بمركز المنتخبات الوطنية ب٦ اكتوبر. ويستمر الكورس الاول للدورة حتى الثلاثاء القادم. ويحضر الدورة 25 مدربا ومن المنتظر أن تشمل محاضرات عملية ونظرية لجميع المشاركين، ، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين و إيهاب الجندي مقرر اللجنة ويحضره 25 مدربا من الدارسين فى الدورة.

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