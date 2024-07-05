“العملاق المُنتظر”.. مواصفات هاتف آيفون 16 برو الجديد موعد طرحه في الأسواق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم شركة أبل، بالاستعداد لإطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة، إذ إنها سوف تكشف عن المنتجات الجديدة في مؤتمرها السنوي المقرر في سبتمبر/ أيلول القادم، وتمتلك السلسلة الجديدة اسم آيفون 16، وبحسب بعض المصادر التي تحدثت لموقع بيزنس إنسايدر، ثم الإفصاح عن بعض التنبؤات الدقيقة عن المميزات والأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 16.

مواصفات هواتف آيفون 16

من المرجح، أن تأتي الهواتف بأحجام مختلفة عن الإصدارات السابقة، ومن المتوقع أن يأتي طراز آيفون 16 برو “iPhone 16 Pro”، بحجم أكبر من طراز آيفون 15 برو “iPhone 15 Pro”.

ومن جهته، أوضح روس يونغ، الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث والاستشارات “Display Supply Chain Consultants”، المتخصصة في توقعات أجهزة آيفون، أن طراز آيفون 16 برو، سيصبح شاشته أكبر من الإصدارات السابقة.

إصدارات سلسلة آيفون 16

تتضمن سلسلة آيفون 16 على نفس تشكيلة طرازات آيفون 15، وهي:

آيفون 16 “iPhone 16”.

آيفون 16 بلس “iPhone 16 Plus”.

آيفون 16 برو “iPhone 16 Pro”.

آيفون 16 برو ماكس “iPhone 16 Pro Max”.

حجم شاشة سلسلة آيفون 16

بالإضافة إلى أن يونغ، أوضح أن حجم شاشة آيفون 16 برو سيصبح 6.3 بوصة مقارنة بشاشة طراز آيفون 15 برو التي تصل إلى 6.1 بوصة، ومن المحتمل أن يأتي طراز آيفون 16 برو ماكس باحتوائه على شاشة بحجم 6.9 بوصة، حيث إنها أكبر من الشاشة الموجودة في طراز آيفون 15 برو ماكس.

ومن المتوقع أن يقوم طراز آيفون 16 وآيفون 16 بلس بالحفاظ على نفس حجم شاشات الإصدارات السابقة من أبل، وهي 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

مميزات هواتف آيفون 16

ويذكر، أن شركة أبل توفر تحسينات ومميزات جديدة في سلسلة آيفون 16، ومن 1من هذه المزايا المتوقعة: