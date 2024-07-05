دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات حصاد المصارعة ببطولة الجائزة الكبرى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر القاهرة – سامية سيد – كتبت ياسمين يحيى الجمعة، 05 يوليو 2024 08:38 م اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة الرومانية و المقامة بالعاصمة الإسبانية مدريد. ونجح لاعبو المنتخب الوطنى فى تحقيق 3 ميداليات متنوعة ما بين ذهبيتين وفضية، حقق الذهبيات عبداللطيف منيع ومحمد إبراهيم كيشو، وحقق الفضية محمد مصطفى. وتوج عبد اللطيف منيع بالميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب اليونان بينما توج محمد مصطفي بالميدالية الفضية بالخسارة امام لاعب النمسا، وفيما يخص كيشو فحصل على الميدالية البرونزية بالفوز على لاعب السويد يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 ميداليات حصاد المصارعة ببطولة الجائزة الكبرى فى إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.