دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. ميتا تطرح تحديثًا جديدًا لمطورى تطبيقات الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – تتيح لك سماعات الواقع الافتراضي الحديثة، مثل Meta Quest 3، إعداد منطقة لعب ضمن حدود محددة، حتى الآن، كانت معظم تطبيقات الواقع المختلط MR (الواقع المختلط) خاضعة لقيود هذه الحدود على الرغم من السماح للمستخدمين برؤية المناطق المحيطة بهم، ولكن تسمح ميتا الآن للمطورين أخيرًا بإيقاف تشغيل هذا القيد في آخر تحديث لـ Meta XR Core SDK، وفقًا لموقع phonearena.

تعتبر هذه الحدود مهمة جدًا لممارسة ألعاب الواقع الافتراضي أو استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي، وتنبهك سماعات الرأس عندما تقترب من الحدود حتى لا تصطدم بطريق الخطأ بجدار أو تطرق مزهرية من على الرف، ولكن وجود هذه الحدود لم يكن منطقيًا أبدًا بالنسبة لألعاب وتطبيقات الواقع المختلط.

يتيح الإصدار 66 من Meta XR Core SDK، وهي مجموعة أدوات تطوير البرامج الأساسية لإنشاء تطبيقات Quest، للمطورين تجاوز هذه الحدود، ومع ذلك، للقيام بذلك، يجب أن يستخدم التطبيق العبور ليُظهر للمستخدم بثًا مباشرًا للمناطق المحيطة به، إذا تحول التطبيق في أي وقت إلى الواقع الافتراضي، فستدخل الحدود حيز التنفيذ على الفور.

من المفترض أن تساعد إزالة هذا القيد المطورين على إنشاء تجارب MR أكثر مغامرة، الواقع المختلط جذاب للغاية لأنه يستفيد من مساحة موجودة بالفعل، وغالبًا ما تكون مألوفة: منزلك عادةً، وبدون الحدود، يمكن للمستخدمين الانتقال بسهولة إلى تجارب الواقع المختلط على نطاق أوسع دون الحاجة إلى العبث بالإعدادات.

ومن المنطقي أيضًا أن تعمل ميتا على تحسين MR، حيث تستثمر الشركة بشكل كبير في جعلها مستقبل الحوسبة، بدءًا من نظارات الواقع المعزز الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحتى آخر تحديثات Quest التي تعمل على تحسين إنتاجية الواقع المختلط، وتلتزم ميتا بعالم الواقع المختلط.

تقوم شركة ميتا بالفعل بتصنيع بعض من أفضل سماعات الرأس VR في السوق، وتهدف الشركة إلى السيطرة على قائمة أفضل نظارات الواقع المعزز.