هدير أبو زيد: الأجواء فى العلمين كلها متعة وبهجة ومحبة وسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 11:26 مساءً - رصدت الإعلامية هدير أبوزيد، فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، في نسخته الثانية، وذلك على الهواء مباشرة.

وقالت الإعلامية هدير أبوزيد، خلال رسالة على الهواء لقناة إكسترا نيوز:" اليوم الرابع من فعاليات العالم علمين، والأجواء كلها متعة وبهجة ومحبة وسلام ورسائل كثير من المهرجان لكل منطقة في العالم، والافتتاحية كانت مع حفلة الكنج محمد منير".وأضافت: العلمين الوجهة السياحية الأبرز علي ساحل المتوسط، والحفلة القادمة للفنان كاظم الساهر، والذي يستعد لليلة ساحرة من مهرجان العلمين، واختيار المكان عبقري بخلق مساحات كبيرة داخل مدينة العلمين التي تتسع لكل شئ".