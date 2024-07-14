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هدير أبو زيد: الأجواء فى العلمين كلها متعة وبهجة ومحبة وسلام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 11:26 مساءً - رصدت الإعلامية هدير أبوزيد، فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، في نسخته الثانية، وذلك على الهواء مباشرة.

وقالت الإعلامية هدير أبوزيد، خلال رسالة على الهواء لقناة إكسترا نيوز:" اليوم الرابع من فعاليات العالم علمين، والأجواء كلها متعة وبهجة ومحبة وسلام ورسائل كثير من المهرجان لكل منطقة في العالم، والافتتاحية كانت مع حفلة الكنج محمد منير".وأضافت: العلمين الوجهة السياحية الأبرز علي ساحل المتوسط، والحفلة القادمة للفنان كاظم الساهر، والذي يستعد لليلة ساحرة من مهرجان العلمين، واختيار المكان عبقري بخلق مساحات كبيرة داخل مدينة العلمين التي تتسع لكل شئ".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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