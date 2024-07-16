مدن سوهاج الجامعية تستعد لاستقبال 4800 طالب وطالبة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج علي حرص إدارة الجامعة على توفير كل احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة وذلك لاستقبال 4800 طالب وطالبة من أبنائها المغتربين، وتقديم كل أنواع الرعاية فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة الدكتور رأفت الخطيب مدير وحده الامن والسلامه، وحامد عبد الحميد الخولي القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية، والمحاسب عمرو هاشم مدير الصناديق الخاصه ومديري الادارات المختلفة بالمدن الجامعية.

وناقش النعماني خلال الاجتماع متطلبات تجهيز مبني الإسكان الطلابي الجديد الذي تم تنفيذه علي ارض الجامعة الجديدة وفرشه استعداداً لتسكين الطلاب المغتربين به بالعام الدراسي الجديد 2024م 2025م، مشيراً الي ان المدن الجامعية تتسع لإستقبال 4 آلاف طالب وطالبة كل عام، وبإضافة هذا المبني المقام علي مساحة 1800 م2 ستتسع المدن الجامعية هذا العام لاستقبال 4800 طالب وطالبة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن رئيس الجامعة شدد خلال الاجتماع علي سرعه الانتهاء من كل أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات استعداداً لاستقبال الطلاب القدامي والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الدراسي الجديد، كما تم مناقشة تعديل بعض البنود في لائحة المدينة الجامعية التي تصب في مصلحه الطالب المغترب.

وأوضح حامد عبد الحميد الخولي ان المدن الجامعيه بالجامعة تضم 3 مباني لإسكان الطالبات (أ) ، (ب) ، (هـ) بمقر الجامعة القديمه إضافه الي مبني (ج)، ومبني ناصر، ومبني الرعاية، ومبني العارف بمدينه ناصر بالمحافظة لاسكان الطلاب ، وفي جامعة سوهاج الجديدة يوجد مبني (1) ومبني (2) لاسكان الطالبات، بالاضافة إلى 3 عمارات سكنية للطلاب داخل جهاز مدينه سوهاج الجديدة ومبني الإسكان الطلابي الجديد.