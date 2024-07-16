مصطفى مدبولي، تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يعكس الاهتمام بملف السكان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:28 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

واكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي يحظي به ملف السكان من جانب أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يأتي ليعكس حجم الاهتمام بملف السكان.

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيتم من خلالها متابعة البرنامج الوطني لتنمية الأسرة وإعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء السكان ولضبط النمو السكاني.

