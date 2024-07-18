وزير الإسكان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير العقاري، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين بمدينة القاهرة الجديدة.





جاء ذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب أكرم سعد، والمهندس أحمد موسى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نواب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وأصدر وزير الإسكان، تكليفاته المشددة لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمتابعة الأسبوعية للموقف التنفيذى لمختلف مكونات المشروعات، ووضع خطة زمنية متكاملة لإنهاء التنفيذ، كما وجه مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدن الجديدة بالمتابعة الدورية لمشرعات الشراكة مع المطورين العقاريين، وكذا متابعة التدفقات المالية لتلك المشروعات، والتأكد من عدم وجود أى متأخرات فى حصة الهيئة من السداد النقدي، بجانب متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالأراضى المخصصة للمستثمرين، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يجرى تنفيذ مشروعات مع (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، موضحاً أن الفضل فى تنفيذ هذا الحجم الكبير من مشروعات الشراكة يرجع لخطة الدولة للتوسع العمراني.