فرع المجلس القومى للمراة بمحافظة الشرقية يواصل جهوده لتمكين المرأة فى مختلف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 12:31 مساءً - يواصل فرع المجلس القومى للمراة بمحافظة الشرقية جهوده لتمكين المرأة فى مختلف المجالات ، حيث قام الفرع بإستخراج ما يزيد عن ثلاثة الاف بطاقة رقم القومى ببعض قري المحافظة بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات، وذلك ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، والذي يأتي فى إطار البروتوكول الموقع بين المجلس القومى للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي.

و بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظم الفرع فعاليات البرنامج التدريبي "المهارات الريادية"، والذى استهدف تدريب ٢١ سيدة وفتاة، بهدف توعيتهن بمفهوم ريادة الأعمال وبكيفية اكتشاف القدرات والمهارات الريادية داخل كل شخص، والعمل علي نشر ثقافة العمل الحر بين أبناء المحافظة.

كما عقد فرع المجلس بمحافظة الشرقية ندوة توعوية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بعنوان "التقليل من تلوث البلاستيك"، ناقشت أضرار البلاستيك علي الصحة العامة للإنسان بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، وتأثيره علي البيئة، والثروة السمكية، واستعراض البدائل المتاحة للبلاستيك.