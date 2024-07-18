محمود فوزي ممثلا للحكومة أمام النواب في جلسة منح الثقة لبرنامج الإصلاح الشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 12:32 مساءً -

قالت الإعلامية لما جبريل موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ اليوم يأخذ النواب المصريون القرار بمنح الثقة أو عدم منح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة الذي عُرض قبل 10 أيام في البرلمان.

وأضافت جبريل، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تشكلت لجنة من النواب المصريين المكونة من جميع أطياف النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين، لأخذ قرار في البرنامج، إلى جانب إعداد ملف ردا على الوثيقة التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء».

وتابعت موفدة إكسترا نيوز: «كل قطاع له لجنته المختصة من برنامج الحكومة، ونتحدث عن 6 أيام عمل من قبل النواب، بواقع 42 في اللجنة الخاصة التي رجحت منح الثقة للحكومة عدا 6 اعترضوا على منح الثقة، ولكن أنا أتحدث عن لجنة فقط، واليوم جلسة عامة من النواب المصريين، ومن المفترض في البداية أن يحصل كل نائب يطلب الكلمة على الحق في الإدلاء الكلمة، ويمكن للحكومة أن تحضر ويمكن أن هناك ممثل للحكومة المصرية المتمثلة في الوزير محمود فوزي الذي سيحضر ممثلا للحكومة».